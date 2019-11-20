Уволенный трансплантолог Каабак: Наш главный оппонент – Сергей Готье

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. Методику они применяют с 2006 года.

Трансплантолог Михаил Каабак отметил, что политику Минздрава РФ в отношении трансплантации формулирует и формирует главный трансплантолог ведомства Сергей Готье.

«Это наш главный оппонент. У меня был летом разговор с Еленой Николаевной Байбариной (директор Департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ - НСН). На мой прямой вопрос о том, как у неё претензии к моей работе и к работе нашей команды, она сказала, что у неё претензий нет, все претензии есть у Сергея Владимировича Готье», - уточнил участник пресс-конференции.

Ранее его коллега Надежда Бабенко рассказала о намерении всех врачей отделения Центра здоровья детей уволиться с работы.

