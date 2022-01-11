«Омикрон» может повысить число заболевших COVID-19 до шестизначного числа
Число выявляемых случаев COVID-19 по России за сутки может достичь шестизначного числа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».
Попова отметила, что при неблагоприятном развитии ситуации с распространением «омикрона», за стуки по стране могут фиксировать шестизначное число заразившихся. Также глава Роспотребнадзора обратила внимание на заразность этого варианта коронавируса. По ее словам, человек с омикрон-штаммом может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования. В то же время Попова отметила, что симптомы «омикрона» появляются позже — в течение пяти дней.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резкий всплеск заболеваемости омикрон-штаммом может произойти в столице в течение 7-10 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru