«Омикрон» может повысить число заболевших COVID-19 до шестизначного числа

Число выявляемых случаев COVID-19 по России за сутки может достичь шестизначного числа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».

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Попова отметила, что при неблагоприятном развитии ситуации с распространением «омикрона», за стуки по стране могут фиксировать шестизначное число заразившихся. Также глава Роспотребнадзора обратила внимание на заразность этого варианта коронавируса. По ее словам, человек с омикрон-штаммом может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования. В то же время Попова отметила, что симптомы «омикрона» появляются позже — в течение пяти дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резкий всплеск заболеваемости омикрон-штаммом может произойти в столице в течение 7-10 дней.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусРоссия
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