В Минздраве предупредили о звонках мошенников с призывом скупать лекарства

Минздрав России не причастен к звонкам от имени сотрудников ведомства с предупреждением о будущем дефиците лекарственных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного портала «Объясняем.рф», запущенного правительством.

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В сообщении подчеркивается, что в последнее время россиянам стали часто поступать звонки от мошенников, которые призывают к закупке лекарств из-за якобы будущего дефицита препаратов.

«Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке», — отмечается в Telegram-канале.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время ситуация на российском рынке стабильная ситуация с лекарственными средствами.

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ТЕГИ:ЛекарстваМинздрав
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