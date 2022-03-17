В Минздраве предупредили о звонках мошенников с призывом скупать лекарства

В сообщении подчеркивается, что в последнее время россиянам стали часто поступать звонки от мошенников, которые призывают к закупке лекарств из-за якобы будущего дефицита препаратов.

«Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке», — отмечается в Telegram-канале.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время ситуация на российском рынке стабильная ситуация с лекарственными средствами.

