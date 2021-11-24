В Минздраве предложили альтернативную службу для призывников с медобразованием

Призывникам с медицинским образованием в качестве альтернативы военной службе могут предложить работу в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

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По словам замминистра, внедрение так называемого «вахтового метода» будет востребовано в дальневосточном регионе.

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — цитирует Фисенко РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что кадровая проблема — одна из основных в здравоохранении на Дальнем Востоке.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Дальний ВостокПризывникиМинздрав
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