В Минздраве предложили альтернативную службу для призывников с медобразованием
Призывникам с медицинским образованием в качестве альтернативы военной службе могут предложить работу в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
По словам замминистра, внедрение так называемого «вахтового метода» будет востребовано в дальневосточном регионе.
«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — цитирует Фисенко РИА Новости.
Замминистра подчеркнул, что кадровая проблема — одна из основных в здравоохранении на Дальнем Востоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru