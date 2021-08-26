В Минздраве посчитали погибших от COVID-19 детей

За всё время с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 9 тысяч детей. Об этом сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, отметив, что это крайне низкий показатель смертности.

«Смертность детей крайне низкая – за период пандемии на земле 9 тысяч детей умерли», - говорится в презентации, продемонстрированной на всероссийской конференции «Время жить».

Педиатр сообщила также, что детская смертность от COVID-19 держится в рамках от 1% до 3%, но заболеваемость детей младше четырёх лет с января 2020 выросла в два раза, а в возрасте от пяти до четырнадцати лет – более чем в три, пишет РИА Новости.

