В Минздраве посчитали погибших от COVID-19 детей
За всё время с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 9 тысяч детей. Об этом сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, отметив, что это крайне низкий показатель смертности.
«Смертность детей крайне низкая – за период пандемии на земле 9 тысяч детей умерли», - говорится в презентации, продемонстрированной на всероссийской конференции «Время жить».
Педиатр сообщила также, что детская смертность от COVID-19 держится в рамках от 1% до 3%, но заболеваемость детей младше четырёх лет с января 2020 выросла в два раза, а в возрасте от пяти до четырнадцати лет – более чем в три, пишет РИА Новости.
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