В Минздраве поддержали сокращение времени продажи алкоголя в России
В Минздраве поддержали инициативу о сокращении времени продажи алкоголя в России. Как пишет Газета.ру, об этом завил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он назвал эту инициативу хорошей и заявил, что она «в логике концепции российской политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем». Как отметил Брюн, реализацию алкоголя нужно корректировать по четырем направлениям: времени, месту, возрасту и цене. Кроме того, он подчеркнул, что для сокращения потребления спиртных напитков необходимо организовать их продажу в специализированных местах.
Как пишет RT, ранее с предложением сократить время продажи алкоголя выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Он уже направил соответствующую инициативу в правительство. В ОНФ настаивают на том, что необходимо сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00. Действующий же закон позволяет торговать спиртными напитками с 8:00 до 23:00 по местному времени.
Как напоминает НСН, в 2017 году депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обязать заведения общепита города после 22-х часов отпускать спиртное исключительно в розлив. Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в беседе с НСН, что запрет на продажу в ресторанах по ночам алкоголя в бутылках может привести к закрытию заведений.
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