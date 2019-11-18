В Минздраве поддержали сокращение времени продажи алкоголя в России

Как пишет RT, ранее с предложением сократить время продажи алкоголя выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Он уже направил соответствующую инициативу в правительство. В ОНФ настаивают на том, что необходимо сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00. Действующий же закон позволяет торговать спиртными напитками с 8:00 до 23:00 по местному времени.

Как напоминает НСН, в 2017 году депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обязать заведения общепита города после 22-х часов отпускать спиртное исключительно в розлив. Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в беседе с НСН, что запрет на продажу в ресторанах по ночам алкоголя в бутылках может привести к закрытию заведений.

