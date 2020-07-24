В Минздраве планируют снятие ограничений по COVID-19 в 2021 году
Все ограничения по коронавирусу в России планируется снять уже к февралю, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», - заявил министр, отвечая на вопрос по прогнозу о снятии ограничений к февралю.
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 5,8 тысячи, до 800,8 тысячи заболевших. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (645), Свердловской области (248), Ханты-Мансийском АО (196), Нижегородской области (194) и Санкт-Петербурге (181).
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