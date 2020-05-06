В Минздраве обнадёжены результатами испытаний вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о первых обнадёживающих результатах доклинических испытаний вакцины от коронавируса. В ходе онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья он уточнил, что работа ведётся на нескольких платформах, передает ТАСС.
Мурашко выразил уверенность, что отечественные специалисты сумеют выйти на препарат, который будет работать. Ранее глава Минздрава уже рассказывал, что разработкой вакцины в нашей стране заняты 7 центров, а также о скором выходе на клинические испытания.
Министр также назвал обнадёживающими первые результаты тестирования лекарства «Фавипиравир» для борьбы с СOVID-19, отмечает Ura.ru. По словам Мурашко, лекарство уже сумела разработать российская фармацевтическая компания полного цикла. Ранее Минздрав объявил об испытаниях на людях трёх препаратов от коронавируса.
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