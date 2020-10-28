В Минздраве назвали условия лечения на дому от COVID-19
В Минздраве назвали ряд условий, при которых пациенту с положительным результатом теста на коронавирус можно лечиться в домашних условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства здравоохранения.
В приказе говорится, что такое лечение разрешается в случае, если пациент не проживает в общежитии или коммунальной квартире, не имеет в соседях лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Также в числе условий – нахождение на период лечения в отдельной комнате, отмечает RT.
По данным оперштаба, в РФ за минувшие сутки было зафиксировано 16,2 тыс. заражений, большинство из которых в Москве (3670 тыс.).
Ранее стало известно, что Минздрав запретил руководителям региональных медучреждений самостоятельно давать комментарии в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Михаила Мурашко.
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