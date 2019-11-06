Психиатр подтвердил связь курения с депрессией

«Я могу сказать, что вопрос происхождения шизофрении по сей день остается открытым. Количество теорий исчисляется десятками. Что касается депрессивных переживаний, здесь можно с уверенностью говорить, что любая зависимость, в том числе никотиновая, которая сегодня включена в психиатрический классификатор и относится к химическим зависимостям, не только снижает активность и защитные силы организма. Соответственно, может способствовать активному продвижению стресса и разрушительным механизмам, которые могу обеспечить и, в том числе, депрессивные переживания», - подчеркнул он.

По мнению ученых, курильщики более чем в два раза чаще страдали от шизофрении и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, чем некурящие участники исследования. Однако выявить механизм, ответственный за подобную связь ученым так и не удалось.

