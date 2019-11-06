Психиатр подтвердил связь курения с депрессией
В эфире НСН психотерапевт заявил, что любая зависимость, в том числе никотиновая, увеличивает риск депрессивных состояний.
Британские ученые пришли к выводу, что курение может спровоцировать развитие шизофрении и депрессии. Проанализировав ДНК жителей Туманного Альбиона, исследователи обнаружили, что шизофреникии люди, страдающие депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники генетических исследований.
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в интервью НСН подтвердил связь между зависимостью, в том числе от табака, и депрессивными состояниями.
«Я могу сказать, что вопрос происхождения шизофрении по сей день остается открытым. Количество теорий исчисляется десятками. Что касается депрессивных переживаний, здесь можно с уверенностью говорить, что любая зависимость, в том числе никотиновая, которая сегодня включена в психиатрический классификатор и относится к химическим зависимостям, не только снижает активность и защитные силы организма. Соответственно, может способствовать активному продвижению стресса и разрушительным механизмам, которые могу обеспечить и, в том числе, депрессивные переживания», - подчеркнул он.
По мнению ученых, курильщики более чем в два раза чаще страдали от шизофрении и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, чем некурящие участники исследования. Однако выявить механизм, ответственный за подобную связь ученым так и не удалось.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Трамп одобрил расширенную военную миссию США в Сирии
- Ради «четырехдневки» россияне готовы больше работать
- В российских тюрьмах могут ввести запрет на сотовую связь
- Жители сирийских деревень забросали камнями российский патруль
- Вооруженная группа напала на погранзаставу в Таджикистане