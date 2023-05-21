В Минюсте призвали отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
Устроивший провокацию с сожжением Корана в Волгограде должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Глава ведомства полагает, что это «необходимое и правильное» решение, которое «посодействует уважению религиозных чувств верующих». Он напомнил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной.
Сожжение Корана рядом с Соборной мечетью в Волгограде произошло не позднее 19 мая. По данным следствия, мужчина устроил провокацию за вознаграждение от спецслужб Украины.
Как сообщает ТАСС, в правоохранительных органах не исключили, что сожжение священной книги мусульман организовано при участии западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru