В Минюсте призвали отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Глава ведомства полагает, что это «необходимое и правильное» решение, которое «посодействует уважению религиозных чувств верующих». Он напомнил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной.

Сожжение Корана рядом с Соборной мечетью в Волгограде произошло не позднее 19 мая. По данным следствия, мужчина устроил провокацию за вознаграждение от спецслужб Украины.

Как сообщает ТАСС, в правоохранительных органах не исключили, что сожжение священной книги мусульман организовано при участии западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».

