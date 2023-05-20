СМИ: задержанный за сожжение Корана на фоне мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ

В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По информации агентства, задержанный признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором неизвестный сжигает священную исламскую книгу на фоне мечети.

Ранее стало известно, что житель Биробиджана арестован по подозрению в сборе информации для СБУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Сбу УкраиныВолгоградская ОбластьЗадержание

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