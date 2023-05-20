СМИ: задержанный за сожжение Корана на фоне мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ
20 мая 202321:37
В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации агентства, задержанный признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Накануне в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором неизвестный сжигает священную исламскую книгу на фоне мечети.
Ранее стало известно, что житель Биробиджана арестован по подозрению в сборе информации для СБУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru