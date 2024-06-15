В Минюсте предложили расширить полномочия ФСИН в применении силы и цензуре
Министерство юстиции РФ предложило расширить полномочия сотрудников Федеральной системы исполнения наказаний в части применения в отношении осужденных физической силы или специальных средств и цензуры посланий в местах заключения. Ведомство подготовило соответствующий проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, Минюст хочет разрешить использование физической силы, газовых устройств, электрошокеров, наручников, огнестрельного оружия при розыске осужденных к уголовным наказаниям и в отношении совершивших побег, если местонахождение сбежавших установили и их обнаружили. Применение силы, оружия и спецсредств могут разрешить при задержании осужденных, «уклоняющихся (злостно уклоняющихся) от уголовных наказаний» в случае физического сопротивления сотруднику УИС или при попытке нанести вред себе либо окружающим.
Кроме того, ряд изменений могут внести в порядок цензуры писем, почтовых карточек, телеграмм заключенных. Минюст предложил определять его решением ФСИН, за соблюдением цензуры будет следить администрация учреждения. Срок осуществления цензуры составит до трех рабочих дней, для посланий на иностранном языке — до семи дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru