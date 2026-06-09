Депутаты запретили размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал, что также документ запрещает лицам, признанным иноагентами, выступать рекламодателями такой рекламы.

«Участие иноагентов в создании и распространении социальной рекламы может создать риски искажения национальных приоритетов и навязывания чуждых ценностей под видом социально значимой информации», — подчеркнул он.

Кроме того, принятые депутатами поправки обязывают лиц, находящимся под иностранным влиянием, предоставлять в Минюст РФ информацию об их финансово-хозяйственной деятельности строго в трёхдневный срок.

Ранее Госдума, а затем Совет федерации, одобрили закон об аресте имущества релокантов за административные нарушения против интересов РФ, пишут «Известия».

