В Минцифры разъяснили преимущества продажи машин через «Госуслуги»

«В результате внедрения на портале «Госуслуг» механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — цитирует Горобцова РИА Новости.

Все это позволит упростить процедуру сделки с автомобилями с пробегом между физическими лицами.

Напомним, с 1 мая 2021 года начнет действовать новый порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Процедура упрощается, в первую очередь, для граждан.

