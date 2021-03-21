В Минцифры разъяснили преимущества продажи машин через «Госуслуги»

Благодаря механизму электронных договоров портала «Госуслуги» повышается безопасность при купле-продажи подержанных автомобилей. Об этом заявил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобилей с пробегом

«В результате внедрения на портале «Госуслуг» механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — цитирует Горобцова РИА Новости.

Все это позволит упростить процедуру сделки с автомобилями с пробегом между физическими лицами.

Напомним, с 1 мая 2021 года начнет действовать новый порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Процедура упрощается, в первую очередь, для граждан.

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