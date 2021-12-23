В Минцифры прокомментировали гибель Зимина

«Зимин стоял у истоков нашей отрасли, его точно можно отнести к отцам-основателям нынешнего телекома в том виде, в каком наша отрасль существует. И, конечно, нельзя не отметить его высочайшие нравственные и моральные качества», — сказал он.

О смерти Зимина в Швейцарии сообщил его сын Борис Зимин. Предпринимателю у было 88 лет. По словам Бориса, отец умер в полном сознании и умиротворении. Он добавил, что последнее время отец тяжело болел.

