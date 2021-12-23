В Минцифры прокомментировали гибель Зимина
Президента компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина можно считать одним из основателей нынешнего телекома, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.
«Зимин стоял у истоков нашей отрасли, его точно можно отнести к отцам-основателям нынешнего телекома в том виде, в каком наша отрасль существует. И, конечно, нельзя не отметить его высочайшие нравственные и моральные качества», — сказал он.
О смерти Зимина в Швейцарии сообщил его сын Борис Зимин. Предпринимателю у было 88 лет. По словам Бориса, отец умер в полном сознании и умиротворении. Он добавил, что последнее время отец тяжело болел.
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