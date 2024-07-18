В Минцифры призвали не верить слухам о кражах квартир через «Госуслуги»

Не верить слухам о возможности украсть недвижимость через портал «Госуслуг» призвали в Минцифры РФ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Госдуме предложили проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг»

В министерстве подчеркнули, что у «Госуслуг» нет такого функциала, который бы позволил купить, продать или подарить дом или квартиру.

«На портале есть возможность лишь подать заявление на регистрацию права собственности в Росреестр», - отмечается в сообщении.

В ведомстве также указали на невозможность подделать электронную подпись или воспользоваться чужой.

Ранее стало известно, что в России появится сервис по заключению брака без документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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