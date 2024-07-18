В Минцифры призвали не верить слухам о кражах квартир через «Госуслуги»
Не верить слухам о возможности украсть недвижимость через портал «Госуслуг» призвали в Минцифры РФ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В министерстве подчеркнули, что у «Госуслуг» нет такого функциала, который бы позволил купить, продать или подарить дом или квартиру.
«На портале есть возможность лишь подать заявление на регистрацию права собственности в Росреестр», - отмечается в сообщении.
В ведомстве также указали на невозможность подделать электронную подпись или воспользоваться чужой.
Ранее стало известно, что в России появится сервис по заключению брака без документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru