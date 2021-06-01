В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами возможность регистрации пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.
По его словам, по закону биометрическая система тождественна паспорту.
Регистрация без паспорта позволит разгрузить аэропорты и сделать сам процесс более быстрым.
Отмечается, что единая биометрическая система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.
Ранее Кабмин России утвердил положение о запуске Единой информационной платформы национальной системы управления данными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru