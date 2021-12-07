В Минцифры предложили предоставить ветеранам бесплатные поездки на такси
Ветеранам Великой Отечественной войны в 2022 году могут предоставить лимит на бесплатные поездки на такси, инициативу обсуждают Минцифры и онлайн-агрегаторы. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании оргкомитета «Наша Победа».
«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — цитирует Шадаева ТАСС.
Между тем президент Владимир Путин подписал приказ о выделении средств на выплаты ветеранам, награжденным медалью «За оборону Севастополя». Участники боевых действий получат по 50 тысяч рублей единовременно, напоминает Ura.ru.
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