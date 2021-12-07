В Минцифры предложили предоставить ветеранам бесплатные поездки на такси

Ветеранам Великой Отечественной войны в 2022 году могут предоставить лимит на бесплатные поездки на такси, инициативу обсуждают Минцифры и онлайн-агрегаторы. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании оргкомитета «Наша Победа».

Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой

«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — цитирует Шадаева ТАСС.

Между тем президент Владимир Путин подписал приказ о выделении средств на выплаты ветеранам, награжденным медалью «За оборону Севастополя». Участники боевых действий получат по 50 тысяч рублей единовременно, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:ТаксиВеликая Отечественная ВойнаВетераны
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