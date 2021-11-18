Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой
Выплата единовременной материальной помощи в размере 40 тысяч рублей произведена участникам обороны Москвы, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, власти Москвы оказывают ветеранам комплексную поддержку. В частности, к 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам увеличили в два раза, до 40 тысяч рублей.
«Такую единоразовую выплату уже получили более 3,7 тыс. горожан. Помимо социальных выплат, тысячи ветеранов получают помощь соцработников, а 850 одиноких ветеранов ежедневно обслуживаются сиделками. Кроме того, для них доступна программа "Санаторий на дому". Также ветеранам оформляют путевки в лучшие пансионаты», — рассказала Ракова.
По традиции в ноябре единовременную материальную помощь получили инвалиды и участники ВОВ, участники обороны города, в том числе награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой. Кроме того, средства выплатили работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
Также в октябре в столице началось вручение нагрудных знаков «80 лет Битвы за Москву» всем оборонявшим город. До конца декабря награду получат более 1,1 тыс. ветеранов, сейчас нагрудные знаки вручены более 700 ветеранам.
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