В Минцифры опровергли отмену IT-отсрочки в России

Вместе с тем в министерстве добавили, что были внесены изменения в правила бронирования сотрудников предприятий, а именно в перечень условий, при которых компанию признают обеспечивающей устойчивую работу российской экономики.

Оформленные брони в IT-отрасли будут действовать до 21 марта 2025 года, впоследствии получать бронь придется на новых условиях, которые будут доведены до сведения IT-компаний в течение декабря.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россиян, которые поступят на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекать для участия в выполнении задач специальной военной операции на территории новых регионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

