В Минцифры опровергли отмену IT-отсрочки в России
Пресс-служба Минцифры России опровергла информацию о скорой отмене IT-отсрочки, которая появилась в ряде СМИ. По данным ведомства, отсрочка для IT-специалистов продолжает действовать, в частности, она касается прохождения срочной службы.
Вместе с тем в министерстве добавили, что были внесены изменения в правила бронирования сотрудников предприятий, а именно в перечень условий, при которых компанию признают обеспечивающей устойчивую работу российской экономики.
Оформленные брони в IT-отрасли будут действовать до 21 марта 2025 года, впоследствии получать бронь придется на новых условиях, которые будут доведены до сведения IT-компаний в течение декабря.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россиян, которые поступят на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекать для участия в выполнении задач специальной военной операции на территории новых регионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru