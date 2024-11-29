В Минцифры опровергли отмену IT-отсрочки в России

Пресс-служба Минцифры России опровергла информацию о скорой отмене IT-отсрочки, которая появилась в ряде СМИ. По данным ведомства, отсрочка для IT-специалистов продолжает действовать, в частности, она касается прохождения срочной службы.

Генштаб: Попавшие на службу осенью призывники не будут участвовать в СВО

Вместе с тем в министерстве добавили, что были внесены изменения в правила бронирования сотрудников предприятий, а именно в перечень условий, при которых компанию признают обеспечивающей устойчивую работу российской экономики.

Оформленные брони в IT-отрасли будут действовать до 21 марта 2025 года, впоследствии получать бронь придется на новых условиях, которые будут доведены до сведения IT-компаний в течение декабря.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россиян, которые поступят на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекать для участия в выполнении задач специальной военной операции на территории новых регионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:It-специалистыОтсрочка От АрмииМинцифры

Горячие новости

Все новости

партнеры