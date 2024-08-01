В Минцифры опровергли необходимость досрочного погашения IT-ипотеки
Минцифры России опровергло информацию о невозможности увольнения IT-специалистов из компаний, если они досрочного не погасят IT-ипотеку, об этом министерство сообщило в ответах на вопросы по новым условиям IT-ипотеки.
Ранее в СМИ распространялась информация, что специалисты IT-компаний не смогут уволиться, если не погасят льготную ипотеку.
В ответе на соответствующий вопрос в министерстве уточнили, что это не так. Там отметили, что сотрудник может сколько угодно раз переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки. Главное, чтобы он был аккредитованным и получал налоговые льготы.
В ведомстве подчеркнули, что у сотрудника есть полгода, чтобы устроиться в другую компанию, тогда в течении этого времени сохраняется льготная ставка.
Ранее стало известно, что программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru