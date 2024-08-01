В Минцифры опровергли необходимость досрочного погашения IT-ипотеки

В ответе на соответствующий вопрос в министерстве уточнили, что это не так. Там отметили, что сотрудник может сколько угодно раз переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки. Главное, чтобы он был аккредитованным и получал налоговые льготы.

В ведомстве подчеркнули, что у сотрудника есть полгода, чтобы устроиться в другую компанию, тогда в течении этого времени сохраняется льготная ставка.

Ранее стало известно, что программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

