Правительство РФ дополнительно выделило 23 млрд рублей на IТ-ипотеку

Правительство РФ приняло решение увеличить объём средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, спрос на данную программу сохраняется, в связи с чем бюджетные ассигнования на неё будут увеличены на 23 млрд рублей.

Он отметил, что благодаря этому ещё не менее двух с половиной тысяч сотрудников и их семьей смогут решить жилищный вопрос. При этом в кабмине ожидают, что всего такой мерой воспользуются более 77,5 тысяч граждан.

«Создание комфортных условий для работы специалистов, занятых в этой сфере, поможет укрепить кадровый потенциал индустрии», – заключил глава правительства.

Ранее эксперты «Домклик» и «СберМаркетинга» выяснили, что наиболее популярными у молодежи программами льготной ипотеки являются «Семейная ипотека» и «Господдержка», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииИпотекаЛьготыIt-специалисты

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