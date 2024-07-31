Правительство РФ дополнительно выделило 23 млрд рублей на IТ-ипотеку
Правительство РФ приняло решение увеличить объём средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, спрос на данную программу сохраняется, в связи с чем бюджетные ассигнования на неё будут увеличены на 23 млрд рублей.
Он отметил, что благодаря этому ещё не менее двух с половиной тысяч сотрудников и их семьей смогут решить жилищный вопрос. При этом в кабмине ожидают, что всего такой мерой воспользуются более 77,5 тысяч граждан.
«Создание комфортных условий для работы специалистов, занятых в этой сфере, поможет укрепить кадровый потенциал индустрии», – заключил глава правительства.
Ранее эксперты «Домклик» и «СберМаркетинга» выяснили, что наиболее популярными у молодежи программами льготной ипотеки являются «Семейная ипотека» и «Господдержка», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru