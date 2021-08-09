В Минцифры объяснили требование о переводе чиновников на российские мессенджеры
Требование к госслужащим и работникам бюджетных организаций об использовании российских мессенджеров касается только их рабочих коммуникаций, сообщили в Минцифры России.
В ведомстве подчеркнули, что нововведение связано с необходимостью защитить служебную информацию, содержащую конфиденциальные сведения и персональные данные граждан и «гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним».
«Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации», — добавили в Минцифры.
В министерстве отметили, что не планируется распространять требования об использовании российских программ на другие организации и категории граждан.
Ранее сообщалось, что Минцифры к декабрю 2021 года подготовит нормативную базу для перевода всех госслужащих и работников бюджетной сферы на российские мессенджеры, почту и сервисы видеоконференцсвязи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru