В Минцифры объяснили требование о переводе чиновников на российские мессенджеры

В ведомстве подчеркнули, что нововведение связано с необходимостью защитить служебную информацию, содержащую конфиденциальные сведения и персональные данные граждан и «гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним».

«Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации», — добавили в Минцифры.

В министерстве отметили, что не планируется распространять требования об использовании российских программ на другие организации и категории граждан.

Ранее сообщалось, что Минцифры к декабрю 2021 года подготовит нормативную базу для перевода всех госслужащих и работников бюджетной сферы на российские мессенджеры, почту и сервисы видеоконференцсвязи.

