СМИ: Госслужащих и преподавателей переведут на российские мессенджеры
Российское правительство планирует обязать всех госслужащих и работников бюджетников сферы использовать только отечественные мессенджеры, почту и сервисы видеоконференцсвязи. Об этом пишет «Коммерсантъ, ссылаясь на план мероприятий государственной программы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».
По данным издания, уже к декабрю Минцифры РФ подготовит нормативную базу для перевода на российские программы.
В свою очередь, Минобразования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации, согласно которым преподавателей школ и вузов обяжут общаться с родителями и учащимися только посредством отечественных сервисов, отмечает телеканал «360».
Как отметили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, инициативы уже были одобрены правительственной комиссией по цифровому развитию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом
- Белорусская бегунья Тимановская выставила на продажу серебро Европейских игр
- Зюганов просит ВС РФ восстановить Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму
- После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов
- Лукашенко назвал условие признания Крыма российским
- Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России
- Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»
- Уже более 90 детей попали в больницу с поезда на Кубани
- СМИ: Папе Римскому прислали конверт с пулями
- СМИ: Госслужащих и преподавателей переведут на российские мессенджеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru