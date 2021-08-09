СМИ: Госслужащих и преподавателей переведут на российские мессенджеры

Российское правительство планирует обязать всех госслужащих и работников бюджетников сферы использовать только отечественные мессенджеры, почту и сервисы видеоконференцсвязи. Об этом пишет «Коммерсантъ, ссылаясь на план мероприятий государственной программы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

По данным издания, уже к декабрю Минцифры РФ подготовит нормативную базу для перевода на российские программы.

В свою очередь, Минобразования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации, согласно которым преподавателей школ и вузов обяжут общаться с родителями и учащимися только посредством отечественных сервисов, отмечает телеканал «360».

Как отметили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, инициативы уже были одобрены правительственной комиссией по цифровому развитию.

