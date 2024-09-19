В Минцифры не подтвердили уязвимость сайта «Реестр повесток»
19 сентября 202402:32
Минцифры не подтверждает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, который якобы позволяет получить персональные данные граждан, сообщает «Российская газета».
В министерстве указали, что данные пользователей портала Госуслуг надежно защищены, а взломать ресурс невозможно. Авторизация через Госуслуги на всех ресурсах работает корректно.
В России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru