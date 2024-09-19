В Минцифры не подтвердили уязвимость сайта «Реестр повесток»

Минцифры не подтверждает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, который якобы позволяет получить персональные данные граждан, сообщает «Российская газета».

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В министерстве указали, что данные пользователей портала Госуслуг надежно защищены, а взломать ресурс невозможно. Авторизация через Госуслуги на всех ресурсах работает корректно.

В России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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