Госдума одобрила поправку о реестре воинского учета
Депутаты Госдумы одобрили поправку о реестре воинского учета.
Отмечается, что депутаты также проголосовали за поправку о возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки.
Некоторые депутаты высказалась против принятия поправок об электронных повестках именно сегодня, 11 апреля. В частности, депутат КПРФ Николай Коломейцев заявил, что не все успели ознакомиться с пакетом поправок.
Ранее в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают в том числе введение электронных оповещений от военкоматов и создание единого реестра военнообязанных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru