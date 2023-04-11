Госдума одобрила поправку о реестре воинского учета

Отмечается, что депутаты также проголосовали за поправку о возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки.

Некоторые депутаты высказалась против принятия поправок об электронных повестках именно сегодня, 11 апреля. В частности, депутат КПРФ Николай Коломейцев заявил, что не все успели ознакомиться с пакетом поправок.



Ранее в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают в том числе введение электронных оповещений от военкоматов и создание единого реестра военнообязанных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

