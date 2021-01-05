В Минтруде заявили об индексации пенсий выше уровня инфляции

Индексация пенсий в 2021 году составила 6,3% и превысила уровень инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина.

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Минтруда отметил, что пенсии увеличат 32 миллионам россиян, власти выделят на это 374 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Котяков уточнил, что 11 миллионов пенсионеров ещё в 2020 году получили январские пенсионные выплаты с учётом индексации. Также глава Минтруда заявил, что пенсионное обеспечение граждан поддержано финансированием.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения, касающиеся индексации пенсий работающих пенсионеров.

