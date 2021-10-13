Более 900 млрд рублей направят в 2022 году на поддержку материнства и детства
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2022 году в России на поддержку материнства и детства будет направлено в общей сложности свыше 900 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума он уточнил, что средства будут направлены через Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение следующих трёх лет на социальную поддержку россиян будет направлено 41,5 триллиона рублей, сообщает RT.
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