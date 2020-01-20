В Минтруде сообщили о снижении числа официально безработных россиян
Число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что в общей сложности в нашей стране сейчас насчитывается чуть больше 663 тысяч безработных.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составляет 0,9% от всей рабочей силы в возрасте 15-72 лет. При этом количество свободных рабочих мест, заявленных в органы службы занятости, составляет 1 миллион 400 тысяч единиц.
Между тем, в декабре прошлого года Росстат заявил, что уровень безработицы в России в ноябре составил 3,5 млн человек – а это 4,6% трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет. Эксперты уточнили, что уточнили, что в органах занятости в качестве безработных зарегистрированы 700 тыс. человек.
Общая численность рабочей силы в России, по данным предварительного исследования, составила 76,2 млн человек, или 52% численности населения страны.
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