В Минтруде сообщили о снижении числа официально безработных россиян

Число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что в общей сложности в нашей стране сейчас насчитывается чуть больше 663 тысяч безработных.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составляет 0,9% от всей рабочей силы в возрасте 15-72 лет. При этом количество свободных рабочих мест, заявленных в органы службы занятости, составляет 1 миллион 400 тысяч единиц.