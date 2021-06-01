Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя
Третья неделя июня будет единственной короткой за все лето, сообщает РИА Новости.
Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Поскольку праздник в этом году выпадает на субботу, выходной переносится на 14 июня.
В последний раз длинные выходные были у россиян в мае - с 1 по 10 число. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ не намерено сохранять длинные майские выходные каникулы в следующие годы.
Майские праздники следует продлить за счет новогодних каникул, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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