В Минтруде объявили о повышении пенсий с 1 января
Больше 30 миллионов рублей российских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 января 2020 года. Запланированная индексация составит 6,6%.
В Минтруде подчеркнули, что индексация «значительно» превысит ожидаемую по итогам 2019 года инфляцию (3,8%). В среднем прибавка к пенсиям составил тысячу рублей.
Как напоминает RT, в следующем году средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тысячи рублей.
Ранее в правительстве России назвали бредом слухи о том, что пенсионный возраст в России будет повышен до 70 лет, причем как для мужчин, так и для женщин.
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