В Минтруде объявили о повышении пенсий с 1 января

В Минтруде подчеркнули, что индексация «значительно» превысит ожидаемую по итогам 2019 года инфляцию (3,8%). В среднем прибавка к пенсиям составил тысячу рублей.

Как напоминает RT, в следующем году средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тысячи рублей.

Ранее в правительстве России назвали бредом слухи о том, что пенсионный возраст в России будет повышен до 70 лет, причем как для мужчин, так и для женщин.

