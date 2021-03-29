Счетная палата предлагает начислять пособия по-новому

Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей. С такой инициативой выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации. Анализ, проведенный аудиторами, показал, что действующие меры поддержки даже в случае их увеличения не всегда дают возможность покинуть зону бедности. В качестве примера Кудрин привел детские пособия, которые так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи. Выход из положения он видит в том, чтобы рассматривать социальные пособия, исходя из дефицита семьи, и распространять их на другие категории населения, а не только имеющие детей. Предлагаемые меры, как следует из слов главы Счетной палаты, ведут к «снижению бедности и достижению тех целей, которые поставил президент». А президент, напомним, поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной.

Инициатива Счетной палаты по изменению соцвыплат – не первая даже в этом году. Так, Минтруд уже представил новый механизм назначения выплат, задача которого - обеспечить максимально адресный характер помощи. Он предполагает зависимость размера выплат от доходов семьи: 50, 75 и 100% от прожиточного минимума, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из бедности. Правда, при этом предлагается учитывать не только прямые доходы, но также движимое и недвижимое имущество – дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательской деятельности, а равно и сбережения на банковских счетах.

Оба эти подхода, как представляется, хотя и несут в себе разумное зерно, однако преодолению бедности помогут едва ли. Во всяком случае, до победных реляций вроде тех, что недавно прозвучали из Пекина – о полной победе над абсолютной бедностью, из которой выведено сто миллионов человек, - еще далеко. Обращают на себя внимание пути достижения этой цели. За последние восемь лет в социальные программы было вложено около четверти триллиона долларов, причем, далеко не только на выдачу пособий. Одним из приоритетов стало строительство новой инфраструктуры в сельской местности: дороги, электроснабжение, скоростной интернет... Почти десять миллионов сельских жителей были переселены в комфортабельные микрорайоны, еще 25-ти миллионам государство отремонтировало их жилища. Развитие инфраструктуры дало возможность приобщить к экономической деятельности миллионы людей.

Другими словами, в Китае государство дало беднякам не рыбу, но удочку, то есть возможность трудиться за достойное вознаграждение. Что, кстати, предусмотрено и нашей новой Конституцией.

