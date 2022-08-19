В Минтруде не исключили рост уровня безработицы в РФ

Заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила, что в настоящее время безработица в стране держится на исторически низком уровне - 3,9%, сообщает ТАСС.

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По её словам, в новейшей истории России такого ещё не было, но осенью ситуация может измениться, скорее всего, произойдёт рост.

«Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», - подчеркнула замминистра.

Ранее в Росстате заявили, что в июне 2022 года три млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные, сообщает RT.

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