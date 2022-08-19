В Минтруде не исключили рост уровня безработицы в РФ

Концентрация загрязняющих веществ в Москве снизилась в пять раз

Подмосковная медицина переходит в «цифру»

Цифровые услуги по заказу питания освободили москвичей от 3 миллионов визитов в поликлиники и на молочные кухни

Москвичи еще могут успеть принять участие в бесплатной дискуссии лектория «Здоровая Москва»

В ближайшие годы в Москве появится сеть из шести суперсовременных скоропомощных стационарных комплексов

Следующая неделя станет самой жаркой за это лето