В Минтруда России предложили по-новому оплачивать отпуск при увольнении
Минтруд России разработал изменения в Трудовой кодекс (ТК), уточняющие нормы исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении сотрудника. Об этом пишет «Российская газета».
По словам доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьева, речь идет в частности об обозначении нормальной продолжительности рабочего времени — восьми часов ежедневно, если иное не предусмотрено ТК и другими нормативными правовыми актами.
Продолжительность ежегодного основного отпуска, а также дополнительных оплачиваемых отпусков, исчисляется в календарных днях. Она не ограничивается максимальным пределом, в длительность отпусков не включаются нерабочие праздничные дни. Изменения предусматривают, что число дней ежегодного оплачиваемого отпуска за месяц рассчитывается делением его полной продолжительности на 12 месяцев.
Сотруднику, который намерен уволиться, и при этом проработал не менее одиннадцати подлежащих включению в стаж работы месяцев, работодатель должен выплатить компенсацию в размере среднего заработка за срок полного отпуска. В остальных случаях работник получит денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.
Ранее Минтруд сообщил, что в ТК закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска для работающих россиян, напоминает РИА ФАН. Сейчас эти нормы регулируются нормативно-правовыми актами времен РСФСР.
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