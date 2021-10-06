В Минтруда России предложили по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Минтруд России разработал изменения в Трудовой кодекс (ТК), уточняющие нормы исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении сотрудника. Об этом пишет «Российская газета».

По словам доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьева, речь идет в частности об обозначении нормальной продолжительности рабочего времени — восьми часов ежедневно, если иное не предусмотрено ТК и другими нормативными правовыми актами.

Продолжительность ежегодного основного отпуска, а также дополнительных оплачиваемых отпусков, исчисляется в календарных днях. Она не ограничивается максимальным пределом, в длительность отпусков не включаются нерабочие праздничные дни. Изменения предусматривают, что число дней ежегодного оплачиваемого отпуска за месяц рассчитывается делением его полной продолжительности на 12 месяцев.

Сотруднику, который намерен уволиться, и при этом проработал не менее одиннадцати подлежащих включению в стаж работы месяцев, работодатель должен выплатить компенсацию в размере среднего заработка за срок полного отпуска. В остальных случаях работник получит денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Ранее Минтруд сообщил, что в ТК закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска для работающих россиян, напоминает РИА ФАН. Сейчас эти нормы регулируются нормативно-правовыми актами времен РСФСР.

