В Минтруда пообещали урегулировать вопросы соцстрахования самозанятых
Урегулировать вопросы соцстрахования самозанятых в самое ближайшее время пообещал глава Минтруда РФ Антон Котяков на расширенном совещании думской фракции «Единая Россия», сообщает «Интерфакс».
По его словам, в ведомстве также постараются решить вопрос с контролем рабочего времени у этой группы работников. Данные меры, по словам министра, позволят повысить социальные гарантии для этого вида занятости.
«У нас есть определенные вопросы внутри межведомственного согласования на уровне правительства, но, думаю, мы в ближайшее время вопросы по социальному страхованию урегулируем», - уточнил Котяков.
Он добавил, что остаются вопросы, связанные с ограничением доступа к определенным видам работ для самозанятых.
Ранее первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru