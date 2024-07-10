В Минтруда пообещали урегулировать вопросы соцстрахования самозанятых

По его словам, в ведомстве также постараются решить вопрос с контролем рабочего времени у этой группы работников. Данные меры, по словам министра, позволят повысить социальные гарантии для этого вида занятости.

«У нас есть определенные вопросы внутри межведомственного согласования на уровне правительства, но, думаю, мы в ближайшее время вопросы по социальному страхованию урегулируем», - уточнил Котяков.

Он добавил, что остаются вопросы, связанные с ограничением доступа к определенным видам работ для самозанятых.

Ранее первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

