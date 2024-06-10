Юрист предупредил об опасности перевода сотрудников на самозанятость

«В соответствии с законом самозанятый не вправе сотрудничать с компанией, если он являлся ее работником менее двух лет назад», - сообщил он «Газете.Ru».

По словам эксперта, работодатель не вправе принуждать сотрудника регистрироваться в качестве самозанятого. При подобном переходе специалист получает статус независимого подрядчика, что предоставляет большую свободу в выстраивании рабочего дня.

Как добавил Калинкин, налоговые органы понимают, что массовое привлечение самозанятых к выполнению работ может свидетельствовать о желании уйти от налогов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что налоговый режим для самозанятых в РФ не изменится до 2028 года. По его словам, все предложение о поддержке самозанятых, озвученные ранее, также будут реализованы, передает «Радиоточка НСН».

