Юрист предупредил об опасности перевода сотрудников на самозанятость
Предприниматель несет несколько рисков при переводе сотрудников с трудового договора на самозанятость, заявил генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин.
«В соответствии с законом самозанятый не вправе сотрудничать с компанией, если он являлся ее работником менее двух лет назад», - сообщил он «Газете.Ru».
По словам эксперта, работодатель не вправе принуждать сотрудника регистрироваться в качестве самозанятого. При подобном переходе специалист получает статус независимого подрядчика, что предоставляет большую свободу в выстраивании рабочего дня.
Как добавил Калинкин, налоговые органы понимают, что массовое привлечение самозанятых к выполнению работ может свидетельствовать о желании уйти от налогов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что налоговый режим для самозанятых в РФ не изменится до 2028 года. По его словам, все предложение о поддержке самозанятых, озвученные ранее, также будут реализованы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru