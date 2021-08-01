В Минтруда назвали причины отказа в выплатах на детей

Россиянам назвали причины отказа в выплатах на детей. На начисление таких выплат влияет правило нулевого дохода. Оценивается, насколько человек использует свой трудовой потенциал, чтобы уровень доходов был не ниже прожиточного минимума, рассказала заместитель министра труда России Ольга Баталина.

По ее словам, если родитель является единственным в отношении ребенка, то правило нулевого дохода к нему не применяется. Один из родителей в многодетной семье тоже может по уважительным причинам не иметь доходов.

«Если человек, не имея никаких официальных доходов, 10 месяцев из 12 в году может объяснить вот такими причинами, то выплаты ему будут назначены», — сообщила Ольга Баталина «Российской газете».

По ее мнению, объективной причиной отсутствия заработка является уход за ребенком до трех лет, инвалидом или ребенком-инвалидом, официально оформленный уход за человеком старше 80 лет. Также учитывается регистрация и поиск работы в службе занятости в течение полугода, отбывание наказания в местах лишения свободы, прохождение длительного лечения, служба в армии.

Ранее кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Решение было принято, чтобы родители без суеты смогли выбрать необходимые для школы вещи. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление. Пособие получат 17 миллионов детей. Выплаты пойдут через Пенсионный фонд, на эти цели выделено 204 миллиарда рублей.



