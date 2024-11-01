В Минтруда назвали максимальный размер пособия по уходу за ребенком

В России продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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По его словам, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 году она вырастет до 83 тысяч рублей.

«В 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», - заключил министр.

Ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что максимальный размер декретных пособий в России вырастет на 200 тысяч рублей в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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