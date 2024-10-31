В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей

В Госдуму будет внесен законопроект, который увеличит сумму остатка средств маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, сообщил автор проекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Он отметил, что эта мера существенно поможет семьям с детьми на фоне повышений ключевой ставки ЦБ. Депутат уверен, что дополнительная поддержка семьям нужна на фоне роста цен на школьную форму и другие принадлежности для детей.