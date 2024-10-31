В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей
В Госдуму будет внесен законопроект, который увеличит сумму остатка средств маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, сообщил автор проекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.
Он отметил, что эта мера существенно поможет семьям с детьми на фоне повышений ключевой ставки ЦБ. Депутат уверен, что дополнительная поддержка семьям нужна на фоне роста цен на школьную форму и другие принадлежности для детей.
Правительство утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей в сентябре.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что средства можно будет получить через «Госуслуги», в МФЦ, а также в отделениях почты. По его словам, остаток от материнского капитала остается довольно часто, теперь семьи смогут воспользоваться поддержкой в полном объеме.
Неиспользованные остатки материнского капитала в 10 тысяч рублей следует выплачивать семьям на сбор детей в школу, заявил 8 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru