В Минтрансе сообщили о перерывах в движении машин по Крымскому мосту

Минтранс РФ предупредил о возможных перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту 7-10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто не раньше 1 декабря

«С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ», — отметили в ведомстве.

Минтранс просит для проезда из Крыма в Ростовскую область и обратно выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Ранее в министерстве сообщили, что движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансКрымский Мост
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