В Минтрансе сообщили о перерывах в движении машин по Крымскому мосту

«С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ», — отметили в ведомстве.

Минтранс просит для проезда из Крыма в Ростовскую область и обратно выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Ранее в министерстве сообщили, что движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

