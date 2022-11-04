В Минтрансе сообщили о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
Минтранс РФ предупредил о возможных перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту 7-10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ», — отметили в ведомстве.
Минтранс просит для проезда из Крыма в Ростовскую область и обратно выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее в министерстве сообщили, что движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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