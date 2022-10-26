Движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто не раньше 1 декабря
Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста будет возобновлено не ранее 1 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
В ведомстве заявили, что в настоящее время доступен альтернативный наземный автодорожный путь от Таганрога до Джанкоя.
Кроме того, попасть на полуостров можно посредством Керченской паромной переправы, либо с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
Ранее стало известно, что с 27 октября на Керченской переправе ограничат движение для грузовиков. Как передаёт ОТР, исключения сделают только для машин, которые доставляют грузы военного назначения, технику, медикаменты, товары первой необходимости и продукты питания
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