В Минтрансе рассказали о правилах питания пассажиров на верхних полках поездов
С сентября в России поменялись правила перевозки по железной дороге, сообщает РИА Новости.
Купившим билет на нижнюю полку поезда придется предоставлять владельцам верхних полок место для приема пищи. Речь идет о поездах дальнего следования. Для этого регламентированы часы – с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.
Пища должна приниматься не более получаса, в обеденное время – не более 60 минут. Проводники обладают правом регулировать возникающие споры.
В Минтрансе пояснили, что новые правила были приняты в связи с многочисленными жалобами граждан на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поездов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru