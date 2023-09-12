В Минтрансе рассказали о правилах питания пассажиров на верхних полках поездов

Купившим билет на нижнюю полку поезда придется предоставлять владельцам верхних полок место для приема пищи. Речь идет о поездах дальнего следования. Для этого регламентированы часы – с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.

Пища должна приниматься не более получаса, в обеденное время – не более 60 минут. Проводники обладают правом регулировать возникающие споры.

В Минтрансе пояснили, что новые правила были приняты в связи с многочисленными жалобами граждан на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поездов.

