В Минтрансе предложили успокаивать пассажиров авиарейсов пластиковыми наручниками и ремнями
Министерство транспорта предлагает оснастить самолеты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями для сдерживания дебоширов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В Минтрансе отметили, что такое нововведение поможет бортпроводникам успокоить пассажира и дождаться посадки самолета и приезда полиции.
Ранее пассажир авиарейса, следовавшего по маршруту Москва-Новокузнецк, отказался надевать защитную маску. Во время конфликта пьяный мужчина ударил по лицу одного из бортпроводников.
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