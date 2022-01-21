В Минтрансе предложили успокаивать пассажиров авиарейсов пластиковыми наручниками и ремнями

Министерство транспорта предлагает оснастить самолеты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями для сдерживания дебоширов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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В Минтрансе отметили, что такое нововведение поможет бортпроводникам успокоить пассажира и дождаться посадки самолета и приезда полиции.

Ранее пассажир авиарейса, следовавшего по маршруту Москва-Новокузнецк, отказался надевать защитную маску. Во время конфликта пьяный мужчина ударил по лицу одного из бортпроводников.

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ФОТО: Самолет "Уральских авиалиний"
ТЕГИ:МинтрансСамолет
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