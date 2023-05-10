В Минтрансе назвали количество рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно
10 мая 202313:45
Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минтранса РФ.
Он отметил, что на данный момент перевозчики готовятся к возобновлению рейсов. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах.
Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, указ вступит в силу с 15 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru