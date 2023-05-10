В Минтрансе назвали количество рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно

Он отметил, что на данный момент перевозчики готовятся к возобновлению рейсов. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, указ вступит в силу с 15 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

