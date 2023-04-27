Хорватия приостановит выдачу туристических виз россиянам
27 апреля 202315:27
Посольство Хорватии в России объявило о приостановке приема заявлений на получение туристических виз гражданами РФ с 1 мая. Об этом говорится на сайте визового центра VFS Global.
Документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений. При этом никаких сроков и причин посольство европейской стране не приводит.
Ранее СМИ сообщили, что российским туристам стали чаще отказывать в оформлении шенгенской визы, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru