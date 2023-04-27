Хорватия приостановит выдачу туристических виз россиянам

Посольство Хорватии в России объявило о приостановке приема заявлений на получение туристических виз гражданами РФ с 1 мая. Об этом говорится на сайте визового центра VFS Global.

Документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений. При этом никаких сроков и причин посольство европейской стране не приводит.

Ранее СМИ сообщили, что российским туристам стали чаще отказывать в оформлении шенгенской визы, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».