В Минске снова проходит митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В ходе акции, протестующие выкрикивали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!».

Накануне, 7 декабря, в Минске уже состоялась акция протеста. Митинг прошел в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств в Сочи обсуждали интеграцию стран. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая прошла в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.



