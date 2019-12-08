В Минске снова проходит митинг против интеграции Белоруссии с Россией
В Минске снова проходит митинг против интеграции России и Белоруссии, сообщает «Хартия 97». Сегодня, 8 декабря, в акции принимает участие порядка двух тысяч человек. Митингующие прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы. После этого жители Минска направились в сторону посольства России.
В ходе акции, протестующие выкрикивали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!».
Накануне, 7 декабря, в Минске уже состоялась акция протеста. Митинг прошел в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств в Сочи обсуждали интеграцию стран. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая прошла в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Киеве проходит митинг против «капитуляции» Украины
- Критиковавший Ротару сенатор поблагодарил ее за вечные ценности
- В Минске отмечают усиление властей против митингующих оппозиционеров
- В Минске снова проходит митинг против интеграции Белоруссии с Россией
- Депутаты подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии