В Минске снова проходит митинг против интеграции Белоруссии с Россией

8 декабря 201916:30

В Минске снова проходит митинг против интеграции России и Белоруссии, сообщает «Хартия 97». Сегодня, 8 декабря, в акции принимает участие порядка двух тысяч человек. Митингующие прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы. После этого жители Минска направились в сторону посольства России.

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В ходе акции, протестующие выкрикивали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!».

Накануне, 7 декабря, в Минске уже состоялась акция протеста. Митинг прошел в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств в Сочи обсуждали интеграцию стран. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая прошла в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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