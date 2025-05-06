«У меня на все это есть немного другой взгляд. Под словом «алкоголь» прячется много продуктов, которые по-разному действуют на человека. Среди них есть прекрасный продукт – вино. Если бы в регионе установили запрет на водку, а оставили продажу вина в нормальное время, изменения были бы гораздо более положительные. Прямые запреты всегда вызывают сопротивление. А если бы эти продукты разделили, как они уже давно в голове у людей разделены, могло бы быть иначе. Тогда бы этих споров на эту тему не было бы вообще. Вся проблема в том, что мы привыкли с 1995 года и водку, и вино называть алкоголем, чего не было до этого. Это немного разные продукты, ошибка региона так массивно идти против всего. Я считаю, что это не очень разумно», - объяснил он.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники - с 08:00 до 23:00. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ограничения уже дали результат, в регионе улучшились демографические показатели, передает «Радиоточка НСН».

