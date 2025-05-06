Губернатора Вологодской области призвали «не смешивать» водку и вино
Член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович в эфире НСН назвал ошибкой запрет на продажу вина в Вологодской области, он призвал вводить дополнительные ограничения только для водки.
В Вологодской области необходимо ограничивать продажу только водки, а вино продавать в обычное время, рассказал член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович в разговоре с НСН. В таком случае, по его словам, споров и сопротивления среди граждан было бы меньше, а изменения в обществе были бы положительнее.
Владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, считает глава Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он заявил в беседе с РБК. Губернатор обвинил владельцев такого бизнеса в причастности к «алкогольному терроризму и глубокой демографической деградации» России. Попович призвал «не смешивать» в этом случае все виды алкоголя.
«У меня на все это есть немного другой взгляд. Под словом «алкоголь» прячется много продуктов, которые по-разному действуют на человека. Среди них есть прекрасный продукт – вино. Если бы в регионе установили запрет на водку, а оставили продажу вина в нормальное время, изменения были бы гораздо более положительные. Прямые запреты всегда вызывают сопротивление. А если бы эти продукты разделили, как они уже давно в голове у людей разделены, могло бы быть иначе. Тогда бы этих споров на эту тему не было бы вообще. Вся проблема в том, что мы привыкли с 1995 года и водку, и вино называть алкоголем, чего не было до этого. Это немного разные продукты, ошибка региона так массивно идти против всего. Я считаю, что это не очень разумно», - объяснил он.
Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники - с 08:00 до 23:00. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ограничения уже дали результат, в регионе улучшились демографические показатели, передает «Радиоточка НСН».
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