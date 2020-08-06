В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки
В Минсельхозе РФ объяснили подорожание яблок в стране поздним сбором урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, согласно Росстату, в июле был зафиксирован рост цен на яблоки на 7,4%.
В ведомстве заявили, что сбор яблок в текущем году начался на 2 недели позже, чем в прошлом году, что и повлияло на цены.
Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ", академик РАН, профессор Сергей Колесников рассказал НСН о ценах на лекарства в России во втором полугодии. По его словам, цены на лекарства вырастут на 5-10% .
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