В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

В Минсельхозе РФ объяснили подорожание яблок в стране поздним сбором урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, согласно Росстату, в июле был зафиксирован рост цен на яблоки на 7,4%.

В ведомстве заявили, что сбор яблок в текущем году начался на 2 недели позже, чем в прошлом году, что и повлияло на цены.

Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ", академик РАН, профессор Сергей Колесников рассказал НСН о ценах на лекарства в России во втором полугодии. По его словам, цены на лекарства вырастут на 5-10% .





