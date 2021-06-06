В Минросвещения заговорили об альтернативе для ЕГЭ

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, а самое главное - независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», - заявил глава министерства в беседе с ТАСС.

При этом Кравцов отметил, что пока речи о замене ЕГЭ не идет.

Он также подчеркнул, что школьники благодаря ЕГЭ имеют возможность поступить в вуз вне зависимости от места проживания.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург объяснил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему ЕГЭ в России отменять не будут

«ЕГЭ сейчас очень гибкий, есть несовершенства, но с ними можно работать. Это все во всем мире существует, и у нас будет существовать. За последние десять лет очень много изменилось. Когда была «угадайка», я был категорически против ЕГЭ. Теперь этого нет, появились эссе по литературе, по истории, появилась устная форма ответа по английскому языку – аудирование, появилась возможность устных ответов по литературе. Ребята из провинции имеют возможность, не приезжая в Москву, это все сдать. То, что вузовские преподаватели против, это завуалированная форма взятки: приезжайте на курсы, мы вас подготовим и тогда вы сдадите. Нельзя управлять образованием как неумелый шофер – газ, тормоз – вылетим на обочину», - заявил Ямбург.

